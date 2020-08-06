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Akkuyu NGS'de yakıt yükleme makinelerinin temini için düğmeye basıldı

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) güç ünitelerinde kullanılacak yakıt yükleme makinelerinin temini için Merkezi Tasarım ve Teknoloji Enstitüsü (CPTI AŞ) ile sözleşme imzalandı.

Akkuyu NGS'de yakıt yükleme makinelerinin temini için düğmeye basıldı
06.08.2020 16:31 | Son Güncelleme: 06.08.2020 16:34

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) güç ünitelerinde kullanılacak yakıt yükleme makinelerinin temini için Merkezi Tasarım ve Teknoloji Enstitüsü (CPTI AŞ) ile sözleşme imzalandı.

Rusya Devlet Atom Enerji Kurumundan yapılan açıklamaya göre, CPTI AŞ, Akkuyu NGS'deki her bir güç ünitesi için yakıt yükleme makinesi tedarik edecek ve ekipmanın kurulumu ile kalibrasyon denetimini gerçekleştirecek. Ekipmanların üretimi ise Rusya'da yapılacak.

Bir güç ünitesinin faaliyeti sırasında nükleer yakıtı yüklemek ve kullanılmış yakıtın yeni yakıt düzenekleriyle değiştirilmesi için tasarlanan yakıt yükleme makinesinin ağırlığı montajı tamamlandığında yaklaşık 55 tonu bulacak.

Akkuyu NGS'nin birinci ünitesi için üretilecek olan yakıt yükleme makinesinin teknik proje çalışmalarını ve üretim için gerekli tasarım dokümanlarını hazırlama sürecini başlatan CPTI AŞ'nin, ilk makine tedariğini 2022'de yapması öngörülüyor.

Kalan güç ünitelerine ait ekipmanların tedarik işlemlerinin 2025'te tamamlanması planlanıyor.

Kaynak: AA

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