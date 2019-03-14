Akkuyu Ngs'de İlk Reaktör İçin Yeni Aşama

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu NGS'nin ilk reaktörünün temel plakasının beton dökme çalışmaları tamamlandı.

Akkuyu NGS'yi inşa eden Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom tarafından yapılan açıklamada, ilk reaktörün temel plakasının beton dökme çalışmalarının 8 Mart'ta tamamlandığı bildirildi.

Söz konusu işlemin Akkuyu NGS'nin inşaat sahasında bu yıl gerçekleşen en önemli gelişmelerden biri olduğu, plaka yapımında 17 bin metreküpten fazla beton kullanıldığı belirtildi.

İlk reaktörün yardımcı reaktör binası ve yedek kontrol noktası binasının beton temelleri çalışmalarının da sürdürüldüğü ifade edilen açıklamada, bir sonraki aşamada reaktör binasının iç ve dış duvarlarının tamamlanacağı kaydedildi.

Santral sahasının yüzde 70'i tamamlandı

Santral sahası inşaatının yaklaşık yüzde 70'inin tamamlandığı, geri kalan kısmın da bu yılın sonuna kadar bitirileceği belirtildi.

Kasım 2018'de alınan sınırlı çalışma izni kapsamında santralin ikinci reaktöründe de mühendislik etüt çalışmalarının sürdürüldüğü ifade edildi.

Akkuyu NGS'nin üçüncü reaktörünün inşaat lisansı için de Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna sunulacak belgelerin hazırlık çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, şunları kaydetti:

"Temel plaka beton dökme işlemi global nükleer enerji topluluğunca belirlenen güncel gereksinimler, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının güvenlik standartları ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal ve uluslararası şartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. 2019'da ikinci güç ünitesi inşaat lisansını almayı planlıyoruz. Sonrasında temel plakasının beton dökme çalışmaları başlatılacak. Çalışmalar, birinci ünitede kazanılan deneyimlere dayanılarak gerçekleştirilecek."

Kaynak: AA