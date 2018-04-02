Akkuyu Ngs'de Geri Sayım Başladı

Türkiye'nin ilk nükleer santral projesi olan ve yarın temeli atılacak Akkuyu NGS inşaatında, yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlanması ve projede yer alacak Türk şirketlerinin ekonomiye 6-8 milyar dolar arasında katma değer getirmesi bekleniyor.
2 Nisan 2018 Pazartesi 12:22
Türkiye'nin ilk nükleer santral projesi olan ve yarın temeli atılacak Akkuyu NGS inşaatında, yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlanması ve projede yer alacak Türk şirketlerinin ekonomiye 6-8 milyar dolar arasında katma değer getirmesi bekleniyor.