Akkuyu NGS'de çalışmalar tam kapanmada gerekli önlemler alınarak devam ediyor
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Akkuyu NGS'de çalışmalar tam kapanmada gerekli önlemler alınarak devam ediyor

Akkuyu NGS'de çalışmalar tam kapanmada gerekli önlemler alınarak devam ediyor
Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmada, inşaat sahasındaki çalışmalar gerekli önlemler alınarak düzenli bir şekilde sürdürülüyor.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmada, inşaat sahasındaki çalışmalar gerekli önlemler alınarak düzenli bir şekilde sürdürülüyor.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca açıklanan Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi'ndeki "Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi" ekinin "üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar istisna kapsamındadır" maddesi hatırlatıldı.

Bu süreçte inşaat ve endüstriyel üretim çalışmalarının durdurulmadığının ifade edildiği açıklamada, "Akkuyu NGS, stratejik önem taşıyan uluslararası bir projedir ve bugün yaklaşık 11 bin kişiye de istihdam sağlamaktadır. Akkuyu NGS, dört güç ünitesinin de devreye alınmasıyla, yılda 35 milyar kilovat saate kadar elektrik üreterek hem bölgenin hem de ülkenin enerji istikrarı ve refahını sağlayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

"Salgına karşı gerekli olan tüm önlemler alınmıştır"

Santralde çalışmaların Kovid-19 sürecinin başlangıcından bu yana devam ettiğinin bildirildiği açıklamada, şunlara yer verildi:

"Nükleer santral inşaat takvimine uygun bir biçimde projenin başarıyla uygulanmasını sağlayan bir operasyon merkezi oluşturulmuştur. Proje katılımcıları, Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinin inşaatının Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılı olan 2023 yılına kadar tamamlanması için çaba harcamaktadır. Aynı zamanda güvenlik standartlarına uygunluğun sağlanması da projenin en önemli önceliği olmaya devam etmektedir. Pandeminin başlangıcından bu yana Akkuyu NGS inşaat sahasında salgına karşı gerekli olan tüm önlemler alınmıştır ve yoğunlaştırılmış tıbbi gözetim rejimi uygulanmaktadır. Tüm çalışanlara düzenli olarak Kovid-19 testi yaptırılmakta, kişisel koruyucu ekipman sağlanmaktadır. Günlük ateş ölçümleri yapılmakta, ortak alanlar ve çalışma tesisleri de antiseptik dağıtıcılar ile donatılmaktadır. Konaklama ve ofis binalarının da düzenli şekilde dezenfeksiyonu yapılmakta, toplantılar ve halka açık etkinliklerin düzenlenmesinde kısıtlamalar uygulanmaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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