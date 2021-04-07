Akkuyu NGS'de çalışan işçi elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirdi
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Akkuyu NGS'de çalışan işçi elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirdi

Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel
Akkuyu NGS'de çalışan işçi elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirdi

Akkuyu Nükleer AŞ, bir sondaj makinesi operatörünün, elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.

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Akkuyu Nükleer AŞ, bir sondaj makinesi operatörünün, elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kurumdan yapılan açıklamada, "İnşaat faaliyetlerini yürüten taşeron şirkette görevli sondaj makinesi operatörü, Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat sahasından çıktıktan sonra elektrik çarpması sonucunda hayatını kaybetmiştir. Ağır yaralanan ve acil olarak hastaneye kaldırılan operatör, tüm müdahalelere karşın kurtarılamamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Olay yerinde jandarma ekiplerince inceleme yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yürütülecek soruşturmada güvenlik kuvvetlerine gereken desteğin sağlanması için komisyon da oluşturulmuştur. Akkuyu Nükleer AŞ olarak bu üzücü olayda hayatını kaybeden operatörün ailesine, yakınlarına başsağlığı ve sabır dileriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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