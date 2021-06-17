Akkuyu NGS'de aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Akkuyu NGS'de aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

Akkuyu NGS'de aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor Mersin'in Gülnar ilçesinde inşa edilen Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali sahasında görev yapan tüm çalışanların Covid-19'a karşı toplu olarak aşılanmasına ilişkin süreç başlatıldı.

Akkuyu NGS'de aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor

MERSİN - Mersin'in Gülnar ilçesinde inşa edilen Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali sahasında görev yapan tüm çalışanların Covid-19'a karşı toplu olarak aşılanmasına ilişkin süreç başlatıldı.

Aşılama, inşaat sahasında bulunan, aşıların saklandığı özel soğutucu odalar da dahil olmak üzere, gerekli tüm malzeme ve ekipmanlarla donatılmış olan sertifikalı sağlık biriminde yapılıyor. Çalışmalar kapsamında, aşı olmak isteyen tüm personel tek tek aşılanıyor. Bu amaçla, nükleer santralin şantiyesindeki sağlık ofisinde mesai saatleri boyunca bir sağlık ekibi görev yapıyor.

Aşılama çalışmalarının ilk aşaması daha önce sahada gerçekleştirilmiş, Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından birinci aşılama dalgası için bin 200 doz, iki bileşenli Sputnik V aşısı satın alınmıştı. İlk aşamada 600 Rus vatandaşı aşılanırken, aşı çalışmalarının ikinci dalgası ise halen sahada devam ediyor. NGS inşaat sahasına ayrıca, isteyen tüm Rus çalışanların ve onların ailelerinin aşılanmasını sağlayacak bin 620 dozdan oluşan bir parti aşı daha ulaştı. Akkuyu NGS sahasındaki aşılama çalışmalarını, Rusya'dan gelen ve Rus aşısını uygulama teknolojisiyle ilgili eğitimden geçen nitelikli doktorlardan oluşan ekip yürütüyor.

Türk vatandaşı olan çalışanların aşılanmasına ilişkin çalışmalar ise mayıs ayında başlatılmış olup, çalışmalar, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen öncelik kriterlerine göre santral sahasına en yakın sağlık kuruluşlarında planlanan şekilde yürütülüyor. Akkuyu Nükleer A.Ş., ilk olarak aşı yaptırmak isteyen Türk çalışanların listelerini oluşturmuş ve bu listeleri Sağlık Bakanlığına teslim etmişti. Bakanlık tarafından, ortak resmi elektronik sistem üzerinden aşı olmak isteyenlere aşılamanın yapılacağı tarih ve saatle ilgili randevu bilgileri gönderilmişti. Türk çalışanlar bakanlığın önerisi doğrultusunda, Çin Corona Vac ve Alman Pfizer/BioNTech olmak üzere iki aşı arasında seçim yapabiliyor. Ayrıca 16 Haziran 2021 tarihi itibariyle vatandaşlıktan bağımsız olarak projenin tüm çalışanlarının toplu aşılaması da başlatıldı. Nükleer santralin şantiyesindeki sağlık ofisinde mesai saatleri boyunca dileyen herkese aşı yapan bir doktor ekibi görev yapıyor.

Tedbirler üst seviyede

Akkuyu NGS inşaat sahasında, pandeminin başından bu yana gerekli tüm önlemlere uyularak artırılmış doktor kontrolü uygulaması sürdürülüyor. Salgınla mücadele kapsamında ayrıca personel de düzenli olarak Covid-19 testlerine tabi tutuluyor. Tüm çalışanlara kişisel koruyucu donanımların verildiği ve her gün ateşlerinin ölçüldüğü sahada, ortak kullanım alanları ve üretim tesisleri de dezenfektan dispenserleriyle donatılmış durumda. Sahada ayrıca yurtların ve ofis alanlarının dezenfeksiyonu da düzenli olarak yapılıyor ve toplu etkinliklerin yapılmasına yönelik kısıtlamalar uygulanıyor.

"Güvenlik kültürümüzün bir parçası"

Akkuyu Nükleer A.Ş. Kamu Kurumları ile İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Yönetici Direktörü olan ve aynı zamanda da Koronavirüsle Mücadele Operasyon Merkezi Başkanlığı görevini yürüten Aleksei Frolov, Türkiye'nin ilk nükleer santralinin inşasında çalışanların aşılanmasını şu sözlerle yorumladı; "Akkuyu Nükleer A.Ş., NGS inşaat projesinde görev alan çalışanların sağlığının korunmasına çok sorumlu bir şekilde yaklaşıyor. Bu, güvenlik kültürümüzün de ayrılmaz bir parçasıdır. Çalışanların toplu aşılamasına yönelik hazırlıklara bu yılın başında başladık. Öncelikle aşı olmak isteyenlerin listeleri oluşturuldu, gerekli sayıda aşı sipariş edildi ve aşılama noktasında gerekli hazırlıklar yapıldı. Türkiye'nin ilgili resmi kurumları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı, bize paha biçilemez bir destek veriyor ve onların desteğiyle projedeki Türk çalışanların aşılaması da süratle devam ediyor.

Akkuyu NGS'de aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor
Akkuyu NGS'de aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor
Akkuyu NGS'de aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor
Akkuyu NGS'de aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika: Türkiye'de 17 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 62 kişi vefat etti, 5 bin 904 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 17 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 62 kişi vefat etti, 5 bin 904 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı! Kars ve Bolu kırmızı kategoride yer aldı
Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı! Kars ve Bolu kırmızı kategoride yer aldı
Aşılamada yeni safhaya geçiliyor! 35 yaş üstü vatandaşlar da aşılanacak
Aşılamada yeni safhaya geçiliyor! 35 yaş üstü vatandaşlar da aşılanacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Angela Merkel Meral Akşener Emmanuel Macron Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Emel Sayın Acun Ilıcalı Merve Dizdar
Spor Fatih Terim Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Merih Demiral Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Akkuyu NGS'de aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 23:13:55. #1.15#

title