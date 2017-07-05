Akkuyu Ngs Alanında Yangın Bilgilendirme Toplantısı

Mersin'de yapılacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) alanında, itfaiye ekiplerinin katılımıyla yangınlara karşı önleyici tedbirler ve müdahale konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.



Mersin İtfaiye Daire Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, itfaiye teşkilatlarının isteği doğrultusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından santral alanında, yangınlara karşı önleyici tedbirler ve müdahale konulu bilgilendirme toplantısı yapıldı.



Katılımcılara tesisi gezdirerek, bilgilendirme yapan Akkuyu NGS Endüstriyel ve Yangın Güvenliği Bölüm Müdürü Aleksandr Gudkov, Rusya'da, Akkuyu'da inşa edilecek güç santrali modelinden 6 santral yapıldığını, bunlardan birinin de tamamlanarak faaliyete geçtiğini belirtti.



Gudkov, geçmiş yıllardaki deneyimleri doğrultusunda, olası yangınlar için çok sayıda önleyici tedbirler alındığını vurgulayarak, "Santralin yapımı aşamasında bütün malzemeler, yanmaz ve yanmaya karşı dayanıklı olacak. Özellikle kablo ürünleri, yüzde 100 yanmaz malzemelerden yapılacak." ifadesini kullandı.



Santralde yangın duvarlarının olacağını aktaran Gudkov, yangınlara karşı müdahale için iki ayrı ekibin kurulacağını sözlerine ekledi.



Toplantıya, Bakanlık ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu personellerinin yanı sıra Mersin, Antalya, Adana, Konya ve Karaman'da görev yapan itfaiye ekipleri de katıldı.