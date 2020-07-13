Akkuyu'da yangın tatbikatı
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Akkuyu'da yangın tatbikatı

MERSİN'in Gülnar ilçesinde yapımı sürdürülen Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat sahasında, ofis binalarında çalışan personelin tahliyesine yönelik planlı yangın tatbikatı düzenlendi.

Akkuyu'da yangın tatbikatı
13.07.2020 17:22 | Son Güncelleme: 13.07.2020 18:05

MERSİN'in Gülnar ilçesinde yapımı sürdürülen Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat sahasında, ofis binalarında çalışan personelin tahliyesine yönelik planlı yangın tatbikatı düzenlendi.

Akkuyu Nükleer A.Ş.'de gerçekleştirilen yangın tatbikatına, yangın güvenliği birimi ekipleri katıldı. Yangın alarmının çalmasıyla birlikte 368 şirket çalışanı, ofis binalarını hızlıca terk ederek, toplanma noktasına giderken, kurgusal söndürme işlemi için itfaiye ekibi de alana ulaştı. 4 itfaiye eri ve 1 şoför olmak üzere 5 kişiden oluşan itfaiye ekibi, ofis binalarında yangın çıkmasına neden olabilecek kurgusal tehdidi ekipmanla ortadan kaldırmaya yönelik eylemleri uyguladı.

Yangın güvenlik birimi uzmanı Semih Kumaş, planlı tatbikatın yasalar kapsamında yapıldığını belirterek, "Akkuyu NGS sahasındaki itfaiye erleri, her gün 3 teorik derse ve 2 uygulamalı eğitime katılıyor ve büyük ölçüde kurgusal yangın tehdidinde personelin tahliyesine ve atılacak adımların uygulanmasına yönelik bu sürekli eğitim sayesinde tatbikat başarıyla gerçekleştirildi. Çalışanlar ofis binalarından zamanında tahliye edildi ve itfaiye erleri hızlı bir şekilde çalıştı ve kurgusal yangın tehlikesini ortadan kaldırma görevini yerine getirdi. Bu faaliyetler, sadece Türkiye Cumhuriyeti mevzuatının gerekliliklerine uyum sağlanması amacıyla değil, aynı zamanda sahadaki operasyonel birimlerin çalışmasında etkileşimin ve koordinasyonunu geliştirilmesi için de yapılıyor" dedi.

Akkuyu Nükleer A.Ş. itfaiye erleri, inşaat sahasında 24 saat boyunca görev yapıyor. İtfaiye ekibinin vardiya süresi 12 saatten oluşuyor. Vardiya sırasında itfaiye erleri, iş sağlığı ve güvenliği kuralları, yangın güvenliği alanındaki Türkiye Cumhuriyeti normatif dokümanlarının ve mevzuatının gereklilikleri konusunda eğitim alıyor, antrenman yapıyor, açık alanda ve odalarda takım eylemlerini geliştiriyor. Bununla birlikte yangın güvenliği birimi, her gün Akkuyu NGS inşaat sahasını dolaşarak tüm inşaat tesislerinde yangın güvenliği kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol ediyor.


Kaynak: DHA

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