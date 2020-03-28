Akkuyu'da koronavirüs önlemi MERSİN'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşaat sahasında koronavirüse karşı önleyici tedbirlerin artırıldığı bildirildi.

MERSİN'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşaat sahasında koronavirüse karşı önleyici tedbirlerin artırıldığı bildirildi.

Akkuyu Nükleer A.Ş.'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, şirket bünyesinde kurulan Salgınla Mücadele Merkezi'nin düzenli olarak toplandığı ve alınan kararların şirketin ilgili tüm birimleri ve yüklenicileri tarafından mutlak surette uygulandığı ifade edildi. Açıklamada, Akkuyu NGS Projesi kapsamında çalışılan tüm tesislerde, gelişmiş tıbbi gözetim rejimi uygulamaya konulduğu kaydedilerek, "Tüm çalışanların mutlak surette ateşi ölçülmekte, herhangi bir soğuk algınlığı belirtisinin olması durumunda eve doktor çağrılması kaydıyla çalışan derhal evine gönderilmektedir. İnşaat sahasında sosyal mesafenin korunması önlemleri kapsamında, servis araçları ile taşınan çalışanların sayısının azaltılması maksadıyla inşaat sahasına getirip götüren ve saha dahilinde servis yapan araç sayıları artırılmıştır. Yemekhanelerde yemek yiyen çalışan sayısının yoğunluğunun azaltması için yerlerde işaretlemeler yapılmış, sandalye sayısı azaltılmış ve yemekhane çalışma saati uzatılmıştır. Hazır yiyecekler yalnızca bireysel ambalajlarda servis edilmektedir. Yemekhanelerin tüm çalışanları tıbbi maskeler ve eldivenlerle çalışmaktadır. Ofis, üretim ve sosyal alanlarda dezenfektan solüsyonlarla ellerin yıkanması için temassız cihazlar kurulmuştur. Ortak kullanım, yaşam ve ofis alanlarında dezenfeksiyon çalışmaları yapılmaktadır. Ofis ve üretim alanlarında önleyici tedbirler ve enfeksiyona karşı korunma yolları hakkında bilgilendirici posterler yerleştirilmiştir" denildi.

İdari İşler Bölümü, İş Sağlığı Güvenliği ve Personel Koruma Birimi gibi Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin ilgili tüm birimlerinin teyakkuza geçirildiğinin vurgulandığı açıklamada, inşaat sahasında çalışan tüm yüklenicilere şirket tarafından uygulamaya koyulan tedbirlerin kendi bünyelerinde de uygulanması için talimat verildiğine de dikkat çekildi.'COVID-19'A YAKALANAN HİÇ KİMSE BULUNMAMAKTADIR'Alınan kararlar ile ilgili olarak Salgınla Mücadele Merkezi Başkanı, Kamu Kurumları ile İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Yönetici Direktörü Aleksei Frolov da, pandemiyle mücadeleye katkı sağladıklarını vurgulayarak, "Mevcut koşullarda öncelikli görevimiz, NGS inşaatında yer alan tüm çalışanların sağlığının korunması ve zorlu epidemik durumun projenin gidişatı üzerindeki etkisinin en aza indirgenmesidir. Çalışanların sağlığının korunması için elimizden geleni yapıyoruz. Ortak kullanım alanları, hizmet araçları, ofis ve üretim tesisleri, işçilerin kaldığı lojmanlar da dahil olmak üzere her yerde önleyici çalışmalar yapıyoruz. Çalışanlarımız, kısıtlayıcı önlemlere anlayışla riayet ederek sorumluluk bilinci içinde pandemiyle mücadeleye katkı sağlıyorlar. Şu anda Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin ve yüklenici kuruluşların çalışanları arasında Covid-19'a yakalanan hiç kimse bulunmamaktadır. Durumu kontrol altında tutuyoruz. Akkuyu NGS sahasındaki inşaat-montaj işleri, gerekli tüm güvenlik önlemleri dikkate alınarak ve mevcut takvimlere uygun olarak olağan şekilde yürütülmektedir" dedi.SEYAHATLERE KISITLAMANGS inşaat sahasının epidemik güvenliğinin artırılması amacıyla yüz yüze görüşülerek yapılan toplantılar ve personelin inşaat sahası ile Ankara, Mersin ofisleri arasında hareketleri kısıtlanırken 2020/3 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesine uygun olarak, şirkette tüm toplu etkinliklerin yanı sıra, son derece zaruri olanlar hariç olmak üzere çalışanların iş seyahatleri de iptal edildi. Yurt dışı iş seyahatlerinden dönen çalışanlar mutlaka en az iki hafta süreyle izole edilerek evden çalışmaları sağlanıyor.

Şirket yetkililerinin, çalışanlarda Covid-19 ve diğer solunum enfeksiyonlarının belirtilerinin görülmesi durumunda hızlı müdahalede bulunabilmek amacıyla mülki amirlikler ve resmi sağlık kuruluşları ile sürekli iletişim halinde olduğu da öğrenildi.

Kaynak: DHA