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Akkuyu'da İnşaat Martta Başlayacak

Rosatom, Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşaatına mart başında başlamayı düşünüyor.

Akkuyu'da İnşaat Martta Başlayacak

Rosatom, Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşaatına mart başında başlamayı düşünüyor

Kaynak: Dunya.com