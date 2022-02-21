Akkuş'ta 'dijital arşiv' dönemi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Akkuş'ta 'dijital arşiv' dönemi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Akkuş'ta 'dijital arşiv' dönemi

Ordu'nun Akkuş Belediyesi tarafından vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve daha hızlı hizmet verebilmek için evrak yönetiminde dijital arşiv dönemine geçiliyor.

AKKUŞ, ORDU (İHA) - Ordu'nun Akkuş Belediyesi tarafından vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve daha hızlı hizmet verebilmek için evrak yönetiminde dijital arşiv dönemine geçiliyor.

Vatandaşların, evrak takibinin daha kolay sürdürülebilmesi ve resmi işlemlerini daha hızlıca sonuçlandırılabilmesi için, 1954 yılından bu yana arşivlenen tüm dosyaları belediye tarafından dijital ortama aktarılıyor. İlk aşamada imar dosyalarının aktarılma işlemi başlamasının ardından sistemde toplamda 5 binden fazla dosya taranarak dijitale dönüştürülecek.

Dijital arşiv sistemiyle evrakta tahribat, değişme, kaybolma gibi olumsuzlukların ortadan kalkacağını ve vatandaşların işinin kolaylaşacağını belirten Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, "Belediyemizde evrak kaybının önlenmesi, takibinin kolaylaştırılması, işlemlerinin daha hızlı sonuçlandırılarak vatandaşların karşılaştığı zaman kaybını en aza indirmeyi hedefleyen dijital arşiv çalışması başlattık. Dijital arşiv sistemi gerek belediye hizmetlerin yürütülmesinde, gerekse vatandaşın belediyedeki işlerini hızlı bir şekilde halledilmesinde çok büyük fayda sağlayacak. Bunun yanı sıra belgelerin fiziki kullanımından kaynaklanan yer kaybı, belgelerin yıpranması, afetlerden etkilenme gibi sorunlardan ve maliyetlerden önemli ölçüde kurtulmuş olacağız" dedi. - ORDU

Akkuş'ta 'dijital arşiv' dönemi

Akkuş'ta 'dijital arşiv' dönemi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Akkuş, imar, Ordu, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title