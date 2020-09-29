Akkuş şeker fasulyesinin hasadına başlandı

Ordu'nun Akkuş ilçesinde tescilli Akkuş şeker fasulyesinin hasadına başlandı.

Ordu'nun Akkuş ilçesinde tescilli Akkuş şeker fasulyesinin hasadına başlandı.

Akkuş Ziraat Odasının girişimleriyle 9 yıl önce Türk Patent Enstitüsü tarafından coğrafi işaret olarak tescillenen fasulyenin hasadı yapılıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, beraberinde Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci ve Akkuş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kaya ile bir üreticinin tarlasını ziyaret ederek hasada katıldı.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üreticilere bereketli bir sezon geçirmeleri dileğinde bulunarak tescilli fasulyenin 2 bin 300 dekar alanda üretiminin yapıldığını söyledi.

İlçede yaklaşık bin üreticinin Akkuş şeker fasulyesi ile geçimini sağladığını aktaran Yılmaz, bu sezon yaklaşık 350 ton üretimin beklendiğini ifade etti.

Akkuş şeker fasulyesinin pazarlanmasında hiçbir sorununun bulunmadığını belirten Yılmaz, üreticilerin kilogramı 25-30 liradan ürünlerini rahatlıkla satabildiğini bildirdi.

Yılmaz, fasulyenin üretiminin artırılmasına yönelik çalışma yürütüldüğünü bilgisini de vererek, "Geçtiğimiz yıllarda üreticilere DOKAP aracılığı ile organik gübre, direk ve tel yardımında bulunmuştuk. Hedefimiz bu ürünün rekoltesini kısa sürede iki üç katına çıkarabilmek." dedi.

Akkuş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kaya ise fasulyenin üretimini yaygınlaştırma çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek "Beyaz rengi, kendine has tadı, aroması ve kokusu, erken pişmesi ve kabuksuz olması gibi birçok farklı özelliğe sahip Akkuş şeker fasulyesi üretimini ilçemiz genelinde daha yaygın hale getirmek için çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay