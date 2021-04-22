Akkuş Gayrimenkul Beylikdüzü'ne kreş ve cami projesi kazandıracak
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Akkuş Gayrimenkul Beylikdüzü'ne kreş ve cami projesi kazandıracak

Akkuş Gayrimenkul Beylikdüzü'ne kreş ve cami projesi kazandıracak
Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi

Akkuş Gayrimenkul, bölgeye 3 bin 296 metrekarelik alana sahip kreş ve 3 bin 17 metrekarelik alanda yer alan cami projesinin temelini attı.

Akkuş Gayrimenkul, bölgeye 3 bin 296 metrekarelik alana sahip kreş ve 3 bin 17 metrekarelik alanda yer alan cami projesinin temelini attı.

Akkuş Gayrimenkul'den yapılan açıklamaya göre şirket, Alya markası ile gayrimenkul ve inşaat sektörüne kazandırdığı nitelikli projeler aracılığıyla Beylikdüzü'nün gelişimine liderlik ediyor.

Bölgede 3 bin 296 metrekarelik alana sahip kreş ve 3 bin 17 metrekarelik alanda yer alan cami projesinin temelini atan şirket, böylece bölgenin gelişim potansiyeline bağlı olarak giderek artan nüfusuyla oluşan ihtiyaçların karşılanmasına yönelik önemli bir adım atmış oldu.

Proje, kreş içerisinde yar alan kütüphane ve 6 sanat atölyesi, camide konumlandırılan taziye evi, kütüphane ve gençlik merkezi gibi alanlarıyla da bölge insanını buluşturacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuş Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, şirket olarak bundan 8 yıl önce yenilikçi ve çevreci bir anlayış etrafında yarattıkları Alya markası ile Beylikdüzü'nün gelişimine liderlik ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İmzamızı taşıyan yeni projelerimizle Akkuş Gayrimenkul ailesini giderek genişletiyor, ilçe sakinlerimizin hayatlarında kalıcı izler yaratmayı sürdürüyoruz. Bunu yaparken de hayata geçirdiğimiz projelerle sınırlı kalmıyor, ilçe sakinlerine sosyalleşme imkanı yaratacak, konfor getirecek, huzurlu ortamlar yaratmaya çalışıyoruz.

Temelini attığımız kreş ve cami projemizi de ilçemize hediye ederek bölgenin gelişimine katkı sunmayı hedefliyoruz. İlçemize yaptığımız her yatırım gibi sosyal sorumluluk projelerini de bir ödev olarak benimsiyoruz. Bu kapsamda belediyemizin verdiği arazi desteğiyle projemizi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz."

"Proje önümüzdeki yıl hizmete sunulacak"

Akkuş Gayrimenkul olarak bölge mimarisiyle uyumlu, bugünün modern dünyasına hizmet edecek nitelikte bir kreş ve cami projesi geliştirdiklerini aktaran Abdülkadir Akkuş, projenin önümüzdeki yıl hizmete sunulacağını bildirdi.

Abdülkadir Akkuş, projenin kreş içerisinde yar alan kütüphane ve 6 sanat atölyesi, camide konumlandırılan taziye evi, kütüphane ve gençlik merkezi gibi alanlarını barındıran bir kompleks proje olarak, bölge insanının buluşma merkezi de olacağını kaydetti.

Projeye adı verilen Abdülkadir Akkuş'un babası Naif Akkuş da, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Beylikdüzü her yönüyle durmayan, kendini geliştiren, geleceğe emin adımlarla yürüyen İstanbul'un nadir ilçelerinden biridir. Bölgenin gelişim potansiyeli nüfusunun da artmasına neden oluyor. Dolayıyla Beylikdüzü'nin sadece konut değil sosyal alan ihtiyacı da giderek artıyor. Sevgili oğlum Abdülkadir Akkuş, ilçemizin gelişimine yönelik gerçekleştirdiği projelerle her zaman benim için gurur kaynağı olmuştur. Temeli atılan kreş ve cami projesi de beni hem çok duygulandırıyor hem de çok heyecanlandırıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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