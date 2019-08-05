Akkuş: "Alo 190 Fetva Hattını açık tutacağız"

Sivas Müftüsü Yusuf Akkuş, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından vatandaşlardan gelen taleplere daha hızlı cevap verilebilmesi amacıyla kurulan "Alo 190 Dini Soruları Cevaplandırma Hattı"nın Sivas'ta Kurban Bayramı'nda da hizmet vereceğini açıkladı.

Pazar günü idrak edilecek olan Kurban Bayramı öncesi açıklamalarda bulunan Akkuş, "Fetva hattında çalışan hocalarımızla görüşüyorum. Kurbanla ilgili yoğun bir şekilde sorular geliyor. Alo 190 Fetva Hattını Kurban Bayramı'nda da açık tutacağız ve halkımız sorularını oraya yönlendirerek arkadaşlarımızdan bilgi alabilecekler" dedi.

Kurban etlerinin nasıl paylaştırılması gerektiği yönünde sorular geldiğini ifade eden Akkuş, "Malum alimlerimiz bu hususta gerekli çalışmaları yapmışlar ve bizim önümüzü açmışlar, ufkumuzu açmışlar. Peygamber Efendimizin de bu hususta ne yaptığını biz biliyoruz. Yani nasıl bir uygulama yapmış kurban etleriyle ilgili bunu biliyoruz. Biliyorsunuz bunu 3 gruba ayırıyoruz. Bunlardan birisini kendi aile efradımızla tüketiyoruz, bir kısmını fakir fukaraya veriyoruz, bir kısmını da yine eşe dosta veriyoruz. Bu önemli bir şey. Niye önemli? Fakirlerin dışında da komşunuz var. Normalde zengin olabilir, kurban da kesmiş olabilir. İletişim önemli, komşuluk ilişkileri önemli. Dolayısıyla bu da bizim komşuluk ilişkilerimizi geliştiriyor. Karşılıklı bir ilişkinin gerçekleşmesi ve sağlam temellere dayanması için bu da tavsiye ediliyor, yapılması lazım. Çünkü hepimiz biliyoruz ki günümüzde şehirleşmede devasa binalar yapılıyor. O binaların içerisinde çok sayıda aile oturuyor ancak komşuluk ilişkilerinde İslam'ın istediği bir seviye gerçekleşemiyor. İşte bu vesile ile bu seviyenin gerçekleşmesi lazım. Peygamber Efendimiz sahabesine tavsiye ediyor diyor ki çorbanı yaparken biraz suyunu fazla koy, komşuna da götür. İlle de fakir olması şart değil. Niye götürecek komşusuna? İşte bu iletişim kopmamalı. Bu irtibat kopmamalı. Dostluk bağları sağlam gelişmeli. Onun için halkımız bu şekilde yapabilir" diye konuştu.

"Halkımız duyarlı"

Müftü Akkuş, "Hakikaten ihtiyaç sahibi çok fazla. Eşini kaybetmiş olup ortada çocukları olanlar var. Başka türlü zaruret içerisinde olan insanlar var. Bu manada halkımız duyarlı gerçekten. Bırakın siz Sivas'ımızı, bırakın siz Türkiye'yi, oransal olarak yurt dışındaki garibanlara en fazla el uzatan devlet, millet biziz. Elhamdülillah. Allah'a hamd olsun. O manada hiçbir tereddüdümüz yok. Biz de Peygamber Efendimizin tavsiyesini tekrar ediyoruz. Kurban etlerini bölsünler. Kendi evlerinde yiyebilirler, fakir-fukarayı unutmamak lazım. Karşılıklı iletişim açısından, komşuluk bağlarının gelişmesi noktasında dostlarımızla da paylaşılırsa güzel olur" diyerek konuşmasını sona erdirdi. - SİVAS

Kaynak: İHA