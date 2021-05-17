Akkuş ailesi kızlarını arıyor! 1995'te Ümraniye'de evlatlık verilen çocukları nerede?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Akkuş ailesi kızlarını arıyor! 1995'te Ümraniye'de evlatlık verilen çocukları nerede?

Akkuş ailesi kızlarını arıyor! 1995'te Ümraniye'de evlatlık verilen çocukları nerede?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün yeni bir konu daha ele alınıyor. Ümraniye'de evlatlık verilen kızlarını arayan aile detayları aktarıyor. Akkuş ailesi kızlarını arıyor! 1995'te Ümraniye'de evlatlık verilen çocukları nerede?

1995'te Ümraniye'de evlatlık verilen çocukları nerede? sorularının yanıtları Müge Anlı'da araştırılıyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

AKKUŞ AİLESİ ÜMRANİYE'DE RESTORAN SAHİBİ KİŞİYE EVLATLIK VERDİKLERİ KIZLARINI ARIYOR

İstanbul Ümraniye'de bir restoran sahibinin evlatlık aldığı belirtilen kızları hakkında gözlerinin mavi olduğu belirtiliyor. Evlatlık alınan ailenin Malatyalı olduğu söyleniyor.

1995 yılında İstanbul Ataşehir'de dünyaya gelen kızlarının bin 500 dolar karşılığında halasının kızları tarafından evlatlık verildiği de anlatılan detaylar arasında yer alıyor.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Fahrettin Altun
Magazin Hadise Özcan Deniz Pınar Altuğ Serdar Ortaç
Spor Arda Turan Ozan Tufan Cüneyt Çakır Fırat Aydınus Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Akkuş ailesi kızlarını arıyor! 1995'te Ümraniye'de evlatlık verilen çocukları nerede? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 10:45:43. #1.14#

title