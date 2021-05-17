Akkuş ailesi kızlarını arıyor! 1995'te Ümraniye'de evlatlık verilen çocukları nerede?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün yeni bir konu daha ele alınıyor. Ümraniye'de evlatlık verilen kızlarını arayan aile detayları aktarıyor. Akkuş ailesi kızlarını arıyor! 1995'te Ümraniye'de evlatlık verilen çocukları nerede?

1995'te Ümraniye'de evlatlık verilen çocukları nerede? sorularının yanıtları Müge Anlı'da araştırılıyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

AKKUŞ AİLESİ ÜMRANİYE'DE RESTORAN SAHİBİ KİŞİYE EVLATLIK VERDİKLERİ KIZLARINI ARIYOR

İstanbul Ümraniye'de bir restoran sahibinin evlatlık aldığı belirtilen kızları hakkında gözlerinin mavi olduğu belirtiliyor. Evlatlık alınan ailenin Malatyalı olduğu söyleniyor.

1995 yılında İstanbul Ataşehir'de dünyaya gelen kızlarının bin 500 dolar karşılığında halasının kızları tarafından evlatlık verildiği de anlatılan detaylar arasında yer alıyor.