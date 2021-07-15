Akkoyun'un yaptığı paylaşımlar tepki çekti
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Akkoyun'un yaptığı paylaşımlar tepki çekti

Akkoyun'un yaptığı paylaşımlar tepki çekti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Gelecek Partisi Çanakkale İl Başkanı Yiğit Akkoyun'un AK Parti'li olduğu dönemde çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıp, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas'ı eleştirmesi, tepkilere sebep oldu.

Gelecek Partisi Çanakkale İl Başkanı Yiğit Akkoyun'un AK Parti'li olduğu dönemde çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıp, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas'ı eleştirmesi, tepkilere sebep oldu.

Uzun süre AK Parti'de siyaset yapan ve daha sonra ayrılarak Gelecek Partisi'ne geçen ve İl Başkanlığı yapan Yiğit Akkoyun'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar tepki çekti. AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas'a 15 Temmuz üzerinden yüklenen Gelecek Partisi Çanakkale İl Başkanı Yiğit Akkoyun'un, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın 15 Temmuz ile ilgili paylaşımlarını ve AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'la 15 Temmuz gecesi çekilen fotoğrafını paylaşması dikkat çekti. Bu paylaşımının ardından Akkoyun'a 'Komiksin Başkan' yorumları yapıldı. Paylaşımı gören AK Parti'liler, Gelecek Partisi İl Başkanı Yiğit Akkoyun'un yetiştiği partiyi unutmaması gerektiğini belirtirken, 15 Temmuz gecesi düzenlenen törende çekildiği fotoğrafı paylaşan Akkoyun'a, "Vücudu Gelecek'te, Aklı Başka Yerde" göndermesinde bulundular. Söz konusu paylaşıma yorum yapan Çanakkaleliler ise Yiğit Akkoyun'u eleştirdi. - ÇANAKKALE

Akkoyun'un yaptığı paylaşımlar tepki çekti
Akkoyun'un yaptığı paylaşımlar tepki çekti
Akkoyun'un yaptığı paylaşımlar tepki çekti
Akkoyun'un yaptığı paylaşımlar tepki çekti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Akkoyun'un yaptığı paylaşımlar tepki çekti - Haberler
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