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Akköy Stadında çalışmalar devam ediyor

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Akköy Stadında çalışmalar devam ediyor

Pamukkale Belediyesinin spor tesisi atağı çerçevesinde Akköy Mahallesi'nde yapımına başlanan FİFA standartlarında sentetik zeminli futbol sahasında çalışmalar devam ediyor.

PAMUKKALE, DENİZLİ (İHA) - Pamukkale Belediyesinin spor tesisi atağı çerçevesinde Akköy Mahallesi'nde yapımına başlanan FİFA standartlarında sentetik zeminli futbol sahasında çalışmalar devam ediyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Çalışmalarımız tamamlanınca, ilçemiz resmi müsabakaların oynanabileceği bir stat kazanmış olacak" dedi.

Pamukkale Belediyesi spor konusunda önemli çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Bu yıl içinde ilçe genelinde birçok tesisin yapımına başlanacak. Bu tesislerden biri olan Akköy'deki FİFA standartlarında sentetik zeminli futbol sahası ve tribün yapımına başlandı. Geçtiğimiz aylarda ihalesi yapılan tesiste çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Daha önce atıl durumda olan Akköy Stadı'ndaki çalışmalar çerçevesinde standart ölçülerde FİFA kriterlerine uygun sentetik zeminli futbol sahası ile birlikte 2 adet soyunma odası, hakem odası, sağlık odası, kafeterya, ısıtma odası ve diğer bölümler inşa edilecek. Ayrıca 576 kişi kapasiteli kapalı tribün yapılırken, gece maçlarının oynanabilmesi için de stat ışıklandırılacak. Projenin KDV dahil ihale bedeli ise 3 milyon 685 bin 140 TL olacak. Yaklaşık 1 yılda tamamlanması planlanan Akköy Stadı'nda resmi müsabakalar yapılabilecek.

Spor Tesisi çok önemli

Gençlerin sporla uğraşmasının önemli olduğunu ifade eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Bu bilinçle 2021 yılı içinde ilçe genelinde birçok spor tesisinin yapımına başlamış olacağız. Bunlardan biri olan Akköy Stadı'nda çalışmalarımız devam ediyor. Hem bu mahallemiz hem de ilçemiz için büyük öneme sahip olan bu stat resmi müsabakaların oynanabileceği hale gelecek. FİFA standartlarına uygun sentetik zeminiyle, modern soyunma odalarıyla, kapalı tribünü ve ışıklandırılmasıyla ilçemize değer katacak bir tesisi Pamukkale'mize kazandırmış olacağız. Bu tesis sayesinde hem gençlerimizin spor yapmasına katkı sağlamış olacağız hem de bölgeye haraketlilik sağlayacağız. Akköy Stadı ile birlikte ilçemizin farklı noktalarında hayata geçecek projelerle Pamukkale tam bir spor kenti olacak. Tüm spor tesislerimizin hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - DENİZLİ

Akköy Stadında çalışmalar devam ediyor

Akköy Stadında çalışmalar devam ediyor

Akköy Stadında çalışmalar devam ediyor

Akköy Stadında çalışmalar devam ediyor

Akköy Stadında çalışmalar devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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