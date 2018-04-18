Akköprü Kavşağı İçin İlk Kazma Vuruldu

Ankara Büyükşehir Belediyesinin, Konya, İstanbul ve Samsun yollarının kesişiminde bulunan Akköprü Kavşağı'ndaki trafik sıkışıklığını rahatlatmak amacıyla hazırladığı projede ilk kazma vuruldu. Akköprü kavşağının yan varyant bağlantı yollarının açım çalışmalarına başlandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna'nın, Başkent ulaşımına ilişkin devrim niteliğindeki kararları bir bir hayata geçiriliyor. 24 saat kesintisiz ulaşımla başlayan, bakiye aktarımı, uzak ilçelere belediye otobüsü hizmeti, tek binişlik kartlarda indirim gibi pek çok yenilikle ulaşımda yaşanan dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Amaç Başkent trafiğini rahatlatmak

Sabancı-Bağlıca Bulvarlarını birbirine bağlayan yaklaşık 5,5 kilometrelik bulvarın ardından Başkent trafiğini daha da rahatlatacak yeni kavşak ve yol projelerinden biri olan Akköprü Kavşağı, 2'şer şeritten 3'er şeride çıkarılacak. İlk etapta Konya, İstanbul ve Samsun yollarının birbirlerine bağlantısını sağlayacak yan varyant yollarının açım işlemine başlanırken, trafiğin aksamaması için kavşaktaki ana çalışmaya okulların kapanmasıyla birlikte başlanacak.

Trafik sıkışıklığı giderilecek

Büyükşehir Belediyesi, 1998 yılında hizmete açılan ve bölge trafiğine büyük rahatlama kazandıran Akköprü Kavşağı'ndaki köprüyü genişleterek, orta bölümünde yer alan İstanbul Yolu'na katılım bağlantılarını da Konya ve Samsun yollarının sağ taraflarına alacak.

Akköprü Kavşağı'nın, mevcut durumda, Konya Yolu - Samsun Yolu bölümünün 2 gidiş - 2 geliş üstten, İstanbul Yolu da alttan 3 gidiş-3 geliş olarak kullanıldığını belirten yetkililer, köprünün ortasının açık, merkezden de sağa sola dönüşlerin yer aldığını ifade ettiler. Mevcut yolun, çaprazlama olmasından dolayı Akköprü Kavşağı'na gelindiğinde, trafik akışında sıkıntılar yaşandığına dikkat çeken yetkililer, bunu ortadan kaldırmak için yeni bir proje hazırlandığını ve Başkan Tuna'nın talimatıyla da çalışmalara başlandığını kaydettiler.

13 iş makinesiyle hummalı çalışma

Haziran ayında başlaması planlanan çalışma öncesi, hazırlık aşaması olarak nitelendirilen yan varyant yollarının açımına 10 kamyon, 1 ekskavatör, 1 silindir, 1 greyder ve 15 kişilik ekiple başladıklarını ifade eden belediye yetkilileri, "Öncelikle yan yolları açıp, Konya, İstanbul ve Samsun yolları bağlantılarını hazır hale getireceğiz. Okulların kapanmasıyla da köprü genişletme çalışmasına başlanacak" bilgisini verdiler.

3 şerit köprü ve köprü öncesi bağlantılar olacak

Kavşaktaki köprünün arasının birleştirilerek, köprü üstünün toplam 6 şeride çıkarılacağını, İstanbul ve Ulus yönüne dönüşlerin de Samsun ve Konya yolları üzerinde köprüye girmeden önce sağa dönerek sağlanacağını bildiren yetkililer, "Hem Konya Yolu'nda hem de Samsun Yolu'nda birer kulp açıyoruz. Köprüye girmeden önce açacağımız bu yollarla, sürücülerimiz hem Ulus istikametine hem de İstanbul yolu istikametine geçiş yapabilecekler. Bunları yaptığımızda da Akköprü trafiğindeki çaprazlamayı ortadan kaldırarak, yolun devamlılığını ve kesintisiz trafik akışını sağlamayı amaçlıyoruz" dedi. - ANKARA