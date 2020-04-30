Akkol: MESS, 200 bine yakın istihdamını korudu
30.04.2020 17:10 | Son Güncelleme: 30.04.2020 17:10
MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, "200 bine yakın istihdamlarını pandemi döneminde de korumayı başaran 241 MESS üyesi işyerimizin büyük çoğunluğu kısa çalışma desteğinden faydalanıyor" açıklamasında bulundu.
MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, "200 bine yakın istihdamlarını pandemi döneminde de korumayı başaran 241 MESS üyesi işyerimizin büyük çoğunluğu kısa çalışma desteğinden faydalanıyor" açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com