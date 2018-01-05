Akkent Kongre Merkezi Yükseliyor

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Akkent Mahallesi'ne yapılan kongre merkezinin inşaat çalışmalarını AK Parti Gaziantep Milletvekili Canan Candemir Çelik ile birlikte inceledi.



Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey ilçesine kazandırdığı en önemli projelerden birisi olan Akkent Kongre ve Kültür Merkezi'nin inşaat çalışmalarını AK Parti Gaziantep Milletvekili Canan Candemir Çelik ile birlikte inceleyerek, kongre merkezi ile ilgili bilgiler verdi. AK Parti Gaziantep Milletvekili Canan Candemir Çelik, ilçenin en önemli ihtiyaçlarından birinin tamamlandığını belirterek, "Şahinbey ilçemizde çok önemli bir ihtiyaca cevap verecek olan Akkent Kongre ve Kültür Merkezi'nin inşaat çalışmalarını yerinde görme imkanı bulduk. Kongre Kültür Merkezi ilimizin ve ilçemizin çok büyük ihtiyaçlarından birisi, buradaki hayatın canlılığı için yapılacak organizasyona ev sahipliği yapacak bir mekan olacak. Bu projeyi düşünen ve yaptıran Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi. - GAZİANTEP