Akkent'e sıcak asfalt

10.08.2019 12:52

Kütahya Belediyesi, sıcak ve soğuk asfalt serim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Dumlupınar Mahallesi, Akkent mahallesinde yer alan Turgutlar Caddesi ile Kütahya Belediyesi tarafından yapılan 1453 Toplu Konut inşaatında, Fen İşleri Müdürlüğünün sıcak ve soğuk asfalt serim çalışmaları sürüyor.

Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan Şebnem Sokak, Sürmeli Sokak ile bağlantı yolları, imar planında belirlenen yollar açılıyor ve yapılaşmanın olduğu alanlara kadar Fen İşleri personeli tarafından soğuk asfalt serim çalışması yapılıyor.

Belediye Başkanı Alim Işık, "Akkent Mahallesi'nde yer alan Turgutlar Caddesi ve Kütahya Belediyesi tarafından yapılan 1453 Toplu Konut inşaatında ise duyargalı finişer ile Plentmiks (PMT) serimi yapıldı ve sıcak asfalt serimine başlandı. Ayrıca 1453 Toplu Konut inşaatında asfalt çalışmaları sona erdiğinde orta refüj, kavşak düzenleme ve yaya kaldırım çalışmalarına başlanacak" diye konuştu.(EFE-) - KÜTAHYA

Kaynak: İHA