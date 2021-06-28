Akkaya Mahallesi'ne Yeni Su Deposu

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ) ekipleri, kent merkezi ve kırsal mahallelerde içme ve kullanma suyu hattı çalışmalarının yanı sıra su deposu yapım çalışmalarına da aralıksız devam ediyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ) ekipleri, kent merkezi ve kırsal mahallelerde içme ve kullanma suyu hattı çalışmalarının yanı sıra su deposu yapım çalışmalarına da aralıksız devam ediyor.

ESKİ ekipleri, Odunpazarı ilçesi, Akkaya Mahallesi'nin içme ve kullanma suyu deposunun yenileme çalışmalarını tamamladı. Abonelik şartlarını sağlayan abonelerin kullanımına uygun hale getirilen yeni içme ve kullanma suyu deposunun, kapasitesi arttırılarak vatandaşların özellikle yaz aylarında su sıkıntısı yaşamasının önüne geçilmiş oldu.

Yapılan hizmetlere yönelik düşüncelerini dile getiren Akkaya Mahalle Muhtarı İsa Bozkaya, "Mahallemizin özellikle yaz aylarında nüfusu oldukça artıyor, haliyle suyumuz yetersiz kalıyordu. Geçtiğimiz günlerde, ESKİ Genel Müdürlüğü'ne müracaat ettik. Gerekli inceleme ve çalışmalar sonrası, mahallemize 150 tonluk içme ve kullanma suyu deposu ile terfi hattı yapıldı. Artık su sorunu yaşamıyoruz. Çalışmalarından dolayı başta Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen olmak üzere, ESKİ ekiplerine mahalle halkı adına teşekkür ediyorum. " dedi.

Kaynak: Habermetre