Akkaya Mahallesi'ne yeni su deposu

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ) ekipleri, kent merkezi ve kırsal mahallelerde içme ve kullanma suyu hattı çalışmalarının yanı sıra su deposu yapım çalışmalarına da aralıksız devam ediyor.