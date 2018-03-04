Akka'da 3 İsrail Güvenlik Görevlisi Yaralandı

İsrail'in kuzeyindeki Akka kentinde, araçla düzenlenen saldırıda 3 İsrail güvenlik görevlisinin yaralandığı bildirildi.

İsrail basınına göre, Akka'daki tren istasyonu yakınlarında, İsrail vatandaşı bir Filistinlinin aracını üzerilerine sürdüğü 1 polis ve 2 asker yaralandı.

Basın, saldırganın polis tarafından silahla ağır yaralandığı bilgisine yer verdi.



İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada ise, "terör eylemi" olarak nitelenen saldırının arka planının "ırkçılık" olduğu ileri sürüldü.



Açıklamada, saldırıyı düzenleyen İsrail vatandaşı Filistinlinin daha önce de birkaç kez saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilerek, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

İsrail'in kontrolünde yer alan Akdeniz sahilindeki Akka kentinde çok sayıda İsrail vatandaşı Filistinli yaşıyor.