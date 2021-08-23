AKK Başkanı Yılmaz: "Sakarya Zaferi'ni 100. yılına yakışır şekilde kutlayacağız"
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AKK Başkanı Yılmaz: "Sakarya Zaferi'ni 100. yılına yakışır şekilde kutlayacağız"

AKK Başkanı Yılmaz: 'Sakarya Zaferi'ni 100. yılına yakışır şekilde kutlayacağız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ankara Kent Konseyi (AKK) Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Samsun'da yanan özgürlük meşalesinin Anadolu'yu aydınlattığı yerdir Sakarya Meydan Savaşı. Sakarya Zaferi'ni 100.

Ankara Kent Konseyi (AKK) Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Samsun'da yanan özgürlük meşalesinin Anadolu'yu aydınlattığı yerdir Sakarya Meydan Savaşı. Sakarya Zaferi'ni 100. yılına yakışır şekilde kutlayacağız" ifadelerini kullandı.

Ankara Kent Konseyi (AKK) Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında başlatılan ve bütün dünyaya bağımsızlık mücadelesi adına örnek olan Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Yılmaz mesajında, tüm dünyaya bağımsızlık mücadelesi örneği olan Sakarya Meydan Muharebesi'nin yıldönümünü, 100. yılına yakışır şekilde kutlamak için hazırlık yaptıklarını bildirdi.

AKK Başkanı Yılmaz, mesajına şöyle devam etti:

"100 yıl önce orduları dağıtılmış, işgale uğramış, esaret altına alınmaya çalışılan ve küllerinden yeniden doğmak için Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde istiklal mücadelesi veren kahraman Türk Milleti, 'Son Kale Ankara' diyerek, Viyana'dan başlayan 238 yıllık geri çekilmeyi durdurup; Büyük Taarruza uzanacak destansı bir zaferin ilk ateşini yakmıştı. 100 yıl önce Mustafa Kemal'in Ankara'sı, Viyana'da başlayan geri çekilmeyi Haymana ve Polatlı'da durdurdu."

Yılmaz, 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan yakılan özgürlük ve bağımsızlık meşalesinin Anadolu'yu aydınlattığı yerin Sakarya Meydan Savaşı olduğunu belirterek, "Anadolu'nun her yanından, İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif'in, 'korkma' nidasına kulak vererek, Mustafa Kemal'in ordusuna katılan Anadolu'nun kahraman insanlarının, bedenlerini siper ederek, emperyalizme geçit vermediği Mangal Dağı ve Duatepe'de yakılan bağımsızlık ateşini söndürmemekte kararlıyız! Ankara Kent Konseyi olarak, Türk Ulusunun 'Melhame-i Kübra'sı olan Sakarya Zaferi'nin 100. yılını, 6 milyon Ankaralı 85 milyon Türk halkının aynı anda çarpan yürekleri ile kutlamak adına hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Sakarya Zaferini, 100. yılına yakışır şekilde kutlayacağız" ifadelerine yer verdi.

Ankara'nın sonsuza dek başkent olarak kalacağını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Tarihte eşi benzerine rastlanmamış, cesaret ve görülmemiş bir özgürlük sevdası ile zafere ulaşan Ulusal Kurtuluş Savaşı'na karargah olan Ankara'nın; ebediyete kadar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'sı olarak kalacağını ve Ankara'nın, Türk Milletinin 'Son Kalesi' olduğu gibi, 'Son Başkenti' olacağını da vurgulamak istiyorum. Hiç kimse unutmasın ve endişe etmesin ki, 'Son Kale Ankara' sonsuza kadar bağımsızlığın, katılımcılığın, huzurun ve bereketin Başkenti olarak kalacak. Son kale Ankara, 'HattıAnkara SathıVatan' anlayışıyla sonsuza kadar bağımsızlığın, katılımcılığın, huzurun ve bereketin başkenti olacak. Bu duygu ve düşüncelerle; Ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu toprakları vatan olarak bizlere emanet eden silah arkadaşları ve aziz ecdadımızı bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor; Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümünü gurur ve onurla kutluyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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