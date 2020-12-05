Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Karahasanoğlu Kovid-19'a yakalandı
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Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Karahasanoğlu Kovid-19'a yakalandı

05.12.2020 21:33 | Son Güncelleme: 05.12.2020 21:36
Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Karahasanoğlu Kovid-19'a yakalandı

Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından, hastanede müşahede altına alındı.

Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından, hastanede müşahede altına alındı.

Akit Medya Grubu'ndan yapılan açıklamada, Karahasanoğlu'nun yaşadığı rahatsızlık üzerine geçen hafta yaptırdığı Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Tedavisine hemen başlanan Karahasanoğlu'nun Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde müşahede altına alındığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şu sıralarda da hastanede tedavisi devam eden Karahasanoğlu, bir an önce sağlığına kavuşması için başta gazete okurları olmak üzere sevenlerinden, dostlarından, dava arkadaşlarından ve Müslüman aleminden dua bekliyor. Akit Medya Grubu yöneticileri ve çalışanları olarak bizler de değerli büyüğümüz Mustafa Karahasanoğlu'na Rabbimizden acil şifalar diliyor, kendisini bir an önce tekrar aramızda görmeyi niyaz ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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