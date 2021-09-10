AKİS (Reflection) Türkiye'de İlk Kez Altın Koza'da Gösterilecek

Yönetmen İlker Savaşkurt'un ikinci uzun metraj filmi olan "Akis" (Reflection) 13-19 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek 28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde ilk defa Türk izleyicilerle buluşacak. Yapımcılığını Hasan Adalı'nın üstlendiği, Amirler Film yapımı Akis'in gösterimi 16 Eylül Perşembe akşamı 19.00'da M1 Adana AVM'de yönetmen, senarist ve oyuncuların katılımıyla yapılacak.

Farklı Milletlerden İnsanların Hikayesine Evrensel Bir Üslupla Bakış

İstanbul'un turistik açıdan popüler noktalarından birinde yer alan bir otelde geçen fantezi türündeki film, aynı otelde bir araya gelen farklı milletlerden insanların hikayesini anlatıyor. Mehmet Kala'nın 2012 yılında kaleme aldığı bir tiyatro oyunundan Savaşkurt'un uyarladığı, senaryosuna yine Kala'nın imza attığı Akis'te Selçuk Yöntem, Taro Emir Tekin, Yasemin Szawlowski, Ali Süreyya Tuncer, İbrahim Aköz ve Elit Andaç Çam ile birlikte Avrupalı aktörler rol alıyor.

İnsanoğlunu temsilen, farklı milletlerden karakterlerin bir otelde buluştuğu, Türkiye'de geçmesine rağmen evrensel bir üsluba ve konuya sahip olduğu için İngilizce olarak çekilen Akis, hikayesiyle yerelden evrensele doğru geçit kuruyor. Alt metinde 7 ölümcül günaha göndermeler yapan fantezi türündeki filmin başkarakteri Aziz Sodom, söyledikleri yalanlar ve yarattıkları kandırmalarla bir noktada yüzleşmek zorunda kalan insanlar için ayna görevi görürken, filmdeki diğer karakterlere adeta erken bir kıyamet yaşatıyor.

İlker Savaşkurt'un pek çok ödül sahibi ilk filmi Damat Koğuşu'nun ardından yönetmenliğini üstlendiği ikinci filmi "Akis", dünya prömiyerini Mayıs ayında 16. Harlem Uluslararası Film Festivali'nde seyirci karşısına çıkarak gerçekleştirmiş, festivalde "En İyi Yabancı Film" ödülü kazanmıştı.

Hürriyet - Magazin Haberleri