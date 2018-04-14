Akiş Gyo'ya Ödül

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, TSPB Sermaye Piyasaları Ödülleri'nde 'Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Gayrimenkul Yatırım Artışı Lideri-2017' ödülüne layık görüldü.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından düzenlenen ve sermaye piyasalarının prestijli ödülleri arasında yer alan 3'üncü TSPB Sermaye Piyasaları Ödülleri sahiplerini buldu. Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), TSPB Sermaye Piyasaları Ödülleri kapsamında yatırım ortaklığı kategorisinde 'Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Gayrimenkul Yatırım Artışı Lideri-2017' ödülüne layık görüldü. Şirket adına ödülü Akiş GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İ. Gökşin Durusoy teslim aldı.

"Amacımız; tüm paydaşlarımız için maddi ve manevi artı değer oluşturmak"

Durusoy ödül töreni sonrası yaptığı açıklamada, "Sermaye piyasalarında faaliyet gösteren tüm kurumları kapsayan Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından prestijli bir ödüle değer görüldüğümüz için mutluyuz dedi."

Durusoy, şöyle konuştu:

"Gayrimenkul sektörünün öncü şirketlerinden biri olarak Akkök Holding çatısı altındaki faaliyetlerimizi başarılı bir şekilde sürdürüyoruz. Gerek devam eden gerekse yeni projelerimizde en yüksek standartları uygulayarak sektörümüzün gelişmesine katkıda bulunuyoruz. Amacımız; başta yatırımcılarımız olmak üzere tüm paydaşlarımız için maddi ve manevi artı değer oluşturmak. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, sermaye piyasasında faaliyette bulunan tüm banka, aracı kurum, portföy yönetim şirketleri ve yatırım ortaklıklarını kapsıyor. TSPB Sermaye Piyasaları Ödülleri kapsamında 'Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Gayrimenkul Yatırım Artışı Lideri' ödülüne değer görülmemiz şirketimizin kurumsallık ve şeffaflık konusundaki farkını bir kez daha ortaya koyuyor. Bu başarıda emeği bulunan ve bizi bu ödüle değer gören herkese teşekkürlerimi sunuyorum." - İSTANBUL