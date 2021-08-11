Akiş GYO Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı
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Akiş GYO Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı

Akiş GYO Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Sürdürülebilirlik bakış açısını dijitalleşme, bilgi güvenliği, iklim güvenliği, çevrecilik gibi pek çok farklı alanda tüm süreçlerine entegre eden Akiş GYO, 2020 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladığını duyurdu.

Sürdürülebilirlik bakış açısını dijitalleşme, bilgi güvenliği, iklim güvenliği, çevrecilik gibi pek çok farklı alanda tüm süreçlerine entegre eden Akiş GYO, 2020 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladığını duyurdu.

Akiş GYO ikinci kez yayımladığı "Sürdürülebilirlik Raporu" ile faaliyetlerinin sosyal, ekonomik ve çevresel etkilerinin yanında, bu alanlarda geliştirdiği topluma duyarlı, inovasyon ve dijitalleşme odaklı uygulamalarını açıkladı. 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 arası operasyonlarını kapsayan rapor, şirketin gerçekleştirdiği faaliyetlerin sürdürülebilirlik boyutlarını ve şirketin döngüsel ekonomiye katkısını ve aynı zamanda Akiş GYO'nun katılımcısı olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin İlerleme Bildirim Raporu niteliğinde bir analizi de ortaya koyuyor.

Akiş GYO Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda; dijitalleşme ve inovasyon, iklim güvenliği, çalışan memnuniyeti ve gelişim, iş sağlığı ve güvenliği, müşteri memnuniyeti, kurumsal yönetim ana başlıklarında sürdürülebilir değer yaratmaya odaklanırken hızla gelişen teknolojiye uygun süreç ve yöntemler geliştiriyor.

"DİJİTALLEŞME YÖNÜNDE ADIMLAR ATARAK VERİMLİLİK ARTIŞINI HEDEFLEDİK"

Rapor üzerine değerlendirmede bulunan AKİŞ GYO Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Gökşin Durusoy, "Alışveriş merkezlerimizde, binalarda enerji verimliliği kapsamında; aydınlatma, iklimlendirme, dijitalleşme yönünde adımlar atarak verimlilik artışını hedefledik. Adımlarımızın bu süreçteki geri dönüşleri de besleyeceğinden eminiz. Bunlar arasında AVM'lere ulaşımda elektrikli araçların teşvik edilmesi, atıkların ileri dönüşümü ve karbon ayak izini azaltacak girişim ve inisiyatiflerin geliştirilmesine odaklanmayı belirledik" diye konuştu.


Akiş GYO Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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