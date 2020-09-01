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Akiş GYO Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı

Sürdürülebilirliği, dijitalleşme, bilgi güvenliği, iklim güvenliği, çevrecilik gibi pek çok farklı alanda tüm süreçlerine entegre eden Akiş GYO, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı.

Akiş GYO Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı
01.09.2020 15:27 | Son Güncelleme: 01.09.2020 15:27

Sürdürülebilirliği, dijitalleşme, bilgi güvenliği, iklim güvenliği, çevrecilik gibi pek çok farklı alanda tüm süreçlerine entegre eden Akiş GYO, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı.

Türkiye'de varlık ve piyasa değeri olarak sektörünün en büyük oyuncularından biri olan Akiş GYO, ilk kez yayımladığı "Sürdürülebilirlik Raporu" ile faaliyetlerinin sosyal, ekonomik ve çevresel etkilerinin yanında, bu alanlarda geliştirdiği topluma duyarlı, inovasyon ve dijitalleşme merkezli uygulamalarını açıkladı.

1 Ocak 2019-31 Aralık 2019 tarihlerini kapsayan rapor, şirketin gerçekleştirdiği faaliyetlerin sürdürülebilirlik boyutlarını ve şirketin döngüsel ekonomiye katkısını ve aynı zamanda Akiş GYO'nun katılımcısı olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin İlerleme Bildirim Raporu niteliğinde bir analizi de ortaya koydu.

Şirketin, sektöründe örnek olma hedefi ve vizyonuyla; 'dijitalleşme ve bilgi güvenliği, iklim güvenliği, istihdam uygulamaları, iş sağlığı ve güvenliği,müşteri memnuniyeti, kurumsal yönetim,toplumsal yatırımlar ve topluma katkı' ana başlıklarında sürdürülebilir değer oluşturmaya odaklanırken hızla gelişen teknolojiye uygun süreç ve yöntemler geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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