Akiş Gyo Hisselerine Ebrd'den Yatırım

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Akiş GYO hisse satışından 102 milyon lira alım gerçekleştirdi.

Akiş GYO'dan yapılan açıklamaya göre, Akkök Holding'in gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren firması Akiş GYO AŞ'nin yüzde 17,39'luk hissesi, Ünlü Menkul Değerler AŞ aracılığıyla BİST Toptan Alış Satış İşlemleri Uygulama Esasları kapsamında, aralarında EBRD'nin de olduğu yabancı, yerli kurumsal ve nitelikli yatırımcılara satıldı.

Söz konusu işlem ile EBRD, ilk kez Türkiye'de halka açık bir gayrimenkul yatırım ortaklığına yatırım yapmış oldu.

EBRD, Akiş GYO hisse satışından 102 milyon lira alım gerçekleştirdi. EBRD, bu yatırımıyla şirketin çevre dostu ve sürdürülebilir gayrimenkul projeleri geliştirmesine destek olacak ve şirket portföyüne değer kazandıracak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Akiş GYO AŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İ. Gökşin Durusoy, EBRD'yi şirket ortağı olarak görmekten mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"EBRD ile çıktığımız bu yolculuk sadece şirketimize değil, aynı zamanda ülkemiz geleceğine de yapılan bir yatırımdır. Akiş GYO, Akkök Holding çatısı altında yıllardır gayrimenkul sektörünün öncü şirketlerinden biri olmuştur. EBRD'nin yaptığı bu yatırım gayrimenkul sektöründe stratejik konumlanma anlamında doğru noktada olduğumuzun bir göstergesidir. EBRD'nin iş yaptığı ülkelerdeki tecrübelerinin Akiş GYO vizyonuyla birleşmesiyle gayrimenkul sektöründeki yerimizi daha da kuvvetlendireceğiz.

EBRD'nin şirketimize sermaye yatırımı yapması aynı zamanda bir kaldıraç etkisi de sağlamış oldu. EBRD'nin ana yatırımcı olduğu satışta hisseler için satış tutarından çok daha fazla talep geldi. Bunun yanında biz şirket olarak özellikle çevresel ve sosyal gelişim alanlarımızı EBRD'nin tecrübesi sayesinde çok daha hızlı şekillendirip hem yeni projelerimizde hem de varolan gayrimenkullerimizde en yüksek standartları uygulayarak tüm paydaşlarımız için maddi ve manevi artı değer yaratmak istiyoruz."

İşleme aracılık eden, ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut L. Ünlü de, başarıyla tamamlanan bu arzın, yabancı ve yerli yatırımcıların gayrimenkul piyasasına ilgi göstermesi yönüyle büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Toplanan yüksek talep sonucu başarıyla gerçekleşen plasman, yatırımcıların Türk sermaye piyasalarına duyduğu güvenin yeni bir göstergesi olmuştur." ifadesini kullandı.