Akiş GYO 'bilgi güvenliği yönetimi sistemi belgesi'ni almaya hak kazandı

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), TÜV Thüringen e.V. (Alman Akreditasyon Kurumu-DAkkS) tarafından akredite edilerek ISO 27001: 2013 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgesi'ni aldı.

Akkök Holding'in stratejik iş alanları arasında konumlandırdığı gayrimenkul sektöründeki iştiraki Akiş GYO, bilgi güvenliğine yönelik uluslararası bir standart olan ve bilgi varlıklarının gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğini güvence altına almak için oluşturulan 'ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgesi'ni almaya hak kazandı.

Akiş GYO, kurum içi bilgilerin güvenilirliğinin sağlanarak, marka imajının ve bilgi güvenliği seviyesinin korunması ve iyileştirilmesi konusundaki çalışmalarıyla süreci başarıyla tamamladı. ISO 27001 belgesi alma sürecinde kurumun sahip olduğu bilgilerin güvenliği için risklerin yönetilmesine odaklanılıyor. Bu doğrultuda şirketin tüm kritik birimlerini içine alan varlık yönetimi, risk yönetimi ve bilgi güvenliği denetimleri yapıldı. Ayrıca sistem ve ağ alt yapısını güçlendirme ve siber güvenlik tedbirlerini artırmaya yönelik çalışmalar tamamlandı.

"Bilgi artık en değerli stratejik varlık"

Akiş GYO A.Ş. Genel Müdürü İ. Gökşin Durusoy, "Bilgi, pazarda liderlik avantajı elde edebilmek ve değer yaratabilmek için artık en gerekli stratejik varlıkların başında geliyor. Bu kapsamda temel hedeflerimizin başında sahip olduğumuz bilgi ve bilgi kaynaklarının rekabetçi ve sürdürülebilir büyüme için verimli şekilde kullanılması ve kurumsallaştırılması geliyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA