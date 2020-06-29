Akıntıya kapılan şahıs suda kayboldu Şanlıurfa'da düştüğü sulama kanalında akıntıya kapılan şahıs kayboldu.

Şanlıurfa'da düştüğü sulama kanalında akıntıya kapılan şahıs kayboldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Açmalı Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre, DSİ'ye ait sulama kanalına düşen yabancı uyruklu Ahmet El Berho, akıntıya kapılarak kayboldu. Olay yerine giden İl Emniyet Müdürlüğü sualtı polisleri şahsı bulmak için çalışma başlattı. Havanın kararması üzerine çalışmalara ara verildi. Şahsı bulmak için yarın çalışmanın yeniden başlatılacağı öğrenildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA