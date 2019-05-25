Akıntıya kapılan lise öğrencisi kayboldu
Van'ın Gürpınar ilçesinde derede balık tutmaya çalışan lise öğrencisi, akıntıya kapılarak kayboldu.
Van'ın Gürpınar ilçesinde derede balık tutmaya çalışan lise öğrencisi, akıntıya kapılarak kayboldu.
Balık tutmak için ilçenin Aşağıkaymaz Mahallesi'ndeki Hoşap Çayı kenarına iki arkadaşıyla gelen 18 yaşındaki lise öğrencisi Murat Gündüç, dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıya kapılan Gündüç'ü kurtarmakta yetersiz kalan arkadaşları, durumu polis ve jandarmaya bildirdi.
Bölgeye gelen İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Polis Su Altı Timi ve itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı.
Kaynak: AA
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