Akıntıya kapılan gençlerin imdadına sahil güvenlik ekipleri yetişti
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Akıntıya kapılan gençlerin imdadına sahil güvenlik ekipleri yetişti

Akıntıya kapılan gençlerin imdadına sahil güvenlik ekipleri yetişti Zonguldak'ta yüzmek için girdikleri denizde akıntıya kapılan gençler, kayalıklara çıkarak balıkçılardan yardım istedi.

19.06.2020 20:12 | Son Güncelleme: 19.06.2020 20:18

Akıntıya kapılan gençlerin imdadına sahil güvenlik ekipleri yetişti

ZONGULDAK - Zonguldak'ta yüzmek için girdikleri denizde akıntıya kapılan gençler, kayalıklara çıkarak balıkçılardan yardım istedi. Olay yerine gelen sahil botu, gençleri kayalıklardan alarak sahile çıkarttı.

Edinilen bilgiye göre olay Kapuz Caddesi Uzunkum mevkisinde yaşandı. 4 lise öğrencisi yüzmek için girdikleri denizde bir süre sonra akıntıya kapıldı. Geri yüzemeyen gençler yakında bulunan kayalıklara çıkarak beklemeye başladı. Bu sırada balık tutan vatandaşlara seslenen gençler, yardım istedi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri hücum bot ile yanaştı. Gençleri alan bot, yeniden Uzunkum bölgesindeki plaja bıraktı. Bu sırada AFAD, 112 Acil Sağlık ekipleri de olay yerine geldi. Gençlerin sağ salim plaja gelmesi üzerine herkes rahat bir nefes aldı.

Polis ekiplerinin kimlik sorgulaması yaptığı gençler, rüzgar sebebiyle denizde ters akıntı olduğunu söylediler. Gençler, uyarıların ardından yeniden denize girmeyeceklerini ifade ettiler. Bu sırada sahil güvenlik bot komutanlığı ekipleri de plajda devriye gezerek denize girenleri uyardı. Ekipler de olayın ardından bölgeden ayrıldı.

Akıntıya kapılan gençlerin imdadına sahil güvenlik ekipleri yetişti

Kaynak: İHA

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