Akıntıya kapılan gencin cesedi bulundu
Akıntıya kapılan gencin cesedi bulunduŞANLIURFA - Şanlıurfa'da dün girdiği sulama kanalında akıntıya kapılıp kaybolan 16 yaşındaki gencin cesedi bulundu.
Akıntıya kapılan gencin cesedi bulundu
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da dün girdiği sulama kanalında akıntıya kapılıp kaybolan 16 yaşındaki gencin cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki İsmail Demir, serinlemek için dün öğle saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Mahallesi'nden geçen DSİ'ye ait sulama kanalına girdi. Akıntıya kapılan genç, gözden kayboldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden ekipler, kayıp genci bulmak için çalışma başlattı. Çalışmaların ikinci gününde kayıp gencin cesedine ulaşıldı. Sudan çıkartılan ceset, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Kaynak: İHA
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