Akıntıya kapılan genç son anda kurtarıldı
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Akıntıya kapılan genç son anda kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Akıntıya kapılan genç son anda kurtarıldı Hatay'ın Samandağ ilçesinde denize giren genç, rip akıntısına kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi.

Akıntıya kapılan genç son anda kurtarıldı

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde denize giren genç, rip akıntısına kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşlar tarafından kurtarılan genç, hastanede tedaviye alındı.

Olay, ilçeye bağlı Deniz Mahallesi sahilinde meydana geldi. Serinlemek için sahile gelen Hüseyin C., bir süre yüzdükten sonra rip akıntısına kapıldı

Gencin akıntıya kapıldığını gören sahildeki vatandaşlar genci kurtarıp denizden çıkartarak sahile getirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Samandağ Devlet Hastanesine kaldırılan Hüseyin C. durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Akıntıya kapılan genç son anda kurtarıldı
Akıntıya kapılan genç son anda kurtarıldı
Akıntıya kapılan genç son anda kurtarıldı
Akıntıya kapılan genç son anda kurtarıldı
Akıntıya kapılan genç son anda kurtarıldı
Akıntıya kapılan genç son anda kurtarıldı
Akıntıya kapılan genç son anda kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş

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