Akıntıya kapılan Astsubay kardeşlerden biri hayatını kaybetti



MUĞLA - Muğla'nın Akyaka ilçesinde serinlemek için deniz ile kanalın kesiştiği yerde suya giren ve boğulma tehlikesi geçiren asker iki kardeşten Mesut Çıldır hayatını kaybetti.

Olay akşam saatlerinde Akyaka ilçesinde meydana geldi. Mesut Çıldır ve H.H.Ç isimli jandarma astsubay kardeşler, Akyaka'da serinlemek için deniz ile kanalın kesiştiği yerde suya girdi. Ters akıntıya kapılan kardeşler bir anda suya batıp çıkmaya başladı. Baygın vaziyette sudan çıkartılan kardeşler, hastaneye kaldırıldı. Askerlerden Mesut Çıldır'ın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Öte yandan, diğer kardeş H.H.Ç'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.