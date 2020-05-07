Akıntıya kapılan amca çocukları için arama kurtarma çalışması başlatıldı-1

DENİZLİ'nin Kale ilçesinin kırsal Muslugüme Mahallesi'nden geçen Akçay Deresi'nde, serpme ağ ile balık tutmaya çalışan Mehmet Onluk (35) ve amcasının oğlu İbrahim Onluk (21) akıntıya kapılarak sürüklendi.

DENİZLİ'nin Kale ilçesinin kırsal Muslugüme Mahallesi'nden geçen Akçay Deresi'nde, serpme ağ ile balık tutmaya çalışan Mehmet Onluk (35) ve amcasının oğlu İbrahim Onluk (21) akıntıya kapılarak sürüklendi. İki gencin bulunması için balık tutmaya çalıştıkları köprünün altı ve yakınlarında itfaiye ve köylüler tarafından arama - kurtarma çalışması başlatıldı.

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Kaynak: DHA