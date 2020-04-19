Akıntıda kaybolan uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyor
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Munzur Çayı, Jandarma, Güncel

Akıntıda kaybolan uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'de Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin Munzur Çayı'nda yaptığı tatbikat sırasında botun devrilmesi sonucu akıntıda kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.

19.04.2020 17:02 | Son Güncelleme: 19.04.2020 17:04
Akıntıda kaybolan uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'de Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin Munzur Çayı'nda yaptığı tatbikat sırasında botun devrilmesi sonucu akıntıda kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.

Devam eden çalışmalara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ankara'dan gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi, İstanbul ve Antalya Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri, Artvin, Bitlis ve Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, jandarma karma timleri, polis özel harekat timleri ile jandarma personeli de 3 dedektör köpekle katılıyor.

JÖAK, JAK ve SAK timlerinden oluşan iki ekip, Munzur Çayı'nın Miskisağ mevkisinden kent merkezine kadar olan bölümünde suda botlarla tarama yaparken dalgıç polisler de Uzunçayır Baraj Gölü'nde suda belirlenen alanlarda dalış yaptı ve kıyılarda arama çalışması yürüttü.

AFAD ekipleri, Uzunçayır Baraj Gölü yüzeyinde botlarla arama yaparken jandarma karma timleri de Munzur Çayı'nın Anafatma mevkisinden kent merkezindeki Mameki Köprüsü'ne kadar olan bölümdeki kıyılarda arama gerçekleştirdi.

Uzman Çavuş Güneş (36), ekiplerin yoğun çalışmalarına rağmen bulunamadı.

Olay

Tunceli'de 17 Mart'ta JAK timlerinin Munzur Çayı'nın Anafatma mevkisindeki görev öncesi yaptığı tatbikat sırasında botun devrilmesi sonucu suya düşen arama kurtarma timindeki 4 askeri personelden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulmuş, Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Ekipler, Munzur Çayı kıyısında yaptıkları aramada iki rafting küreği bulmuştu.

Akıntıda kaybolan uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyor

Kaynak: AA

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