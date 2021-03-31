"Akıncıpark Toplu Konut Yapı Kooperatif" hayata geçiyor
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"Akıncıpark Toplu Konut Yapı Kooperatif" hayata geçiyor

Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel
'Akıncıpark Toplu Konut Yapı Kooperatif' hayata geçiyor

Karatay Belediyesi, 41. toplu konut hamlesi olan "Akıncıpark Toplu Konut Yapı Kooperatifi" projesini kamuoyuna açıkladı.

Karatay Belediyesi, 41. toplu konut hamlesi olan "Akıncıpark Toplu Konut Yapı Kooperatifi" projesini kamuoyuna açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Karakulak Mahallesi'nde hayata geçirilecek proje için gerekli bütün çalışmaların tamamlandığı belirtildi.

Karatay'ın 41. toplu konut hamlesi olan 252 konutluk Akıncıpark Projesi'nde üye başvurularının https://akincipark.karatay.bel.tr/ internet adresi üzerinden 5-9 Nisan'da alınacağı kaydedildi.

Açıklamada Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın şu görüşlerine yer verildi:

"Bugüne kadar 21 bin 92 daire üretildi. Bu projemizle toplu konut hamlesi sürecine 252 daire daha eklemiş oluyoruz. Karatay Akıncıpark Toplu Konut çalışmamız, konum olarak Karakulak Mahallesi, Büyükkumköprü Caddesi ve Sarıcami Sokak kesişimi ile Balçelebi Caddesi ve Tinat Sokak kesişimindeki iki farklı ada ve parselden oluşan 27 bin 53 metrekarelik kentsel dönüşüm alanında yer alıyor. 3+1 ve iki tip 2+1 olmak üzere toplamda 252 daireden oluşan projemizi 20 bin metrekarelik yeşil alan ile çevreliyoruz. Site içerisinde ise peyzaj düzenlemeleri, park ve dinlenme alanları ile kapalı yeraltı otoparkı bulunuyor. Karatay Belediyesi olarak her biri 6 kat olmak üzere toplamda 11 bloktan oluşan Karatay Akıncıpark Toplu Konut Projesi ile bu bölgede az olan yapılaşmaya katkı sağlamış oluyoruz. Bunun neticesinde ise bölgede oluşacak yeni cazibe alanı ile özel girişimleri de özendirecek ve dönüşüm hızlanmış olacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

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