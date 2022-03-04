Akıncılarspor Basketbol Takımı, antrenmanlarına başladı

TAVŞANLI, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Akıncılar spor Basketbol Takımı, antrenmanlarına başladı.

Tavşanlı Akıncılar spor yöneticisi Basketbol sorumlusu Abdullah Çınar, açtıkları basketbol okulu hakkında şunları söyledi: "2019 yılında Akıncılar spor olarak başlattığımız bir hareketimiz vardı. Futbolun yanında basketbolda da çalışmalar yapmaya karar verdik. Bu spor dalında liglere katılımlarımız ve başarılarımız da oldu. Bu sene bunu bir adım daha genişleterek kızlarda da basketbol takımını kurduk ve yine il çapında başarı elde ettik. Bunların devamının gelmesi için alt yapı eksikliğinin farkındaydık. Bunu gidermemiz gerekiyordu ve yönetici arkadaşlarla toplanarak basketbol okulu açmaya karar verdik.Bunun için hazırlıklarımızı yaptık ve 19 Şubat 2022 tarihi itibariyle çalışmalarımıza başladık. Dileyen gençlerimiz belli şartlarda bu okula kayıt yaptırabilirler."

Akıncılarspor Basketbol altyapı okulu öğrencileri, cumartesi ve Pazar günleri 2012-2013 doğumlular sabah 10.00-11.30 saatleri arasında, 2007-2011 doğumlular ise yine hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri saat 11.30'dan 13.00'e kadar antrenman gerçekleştirebiliyorlar. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Spor