Akıncılar Vakfından 50 Öğrenciye Burs

Akıncılar Hizmet ve Eğitim Vakfı (AKHEV) tarafından Akıncılar ilçesi nüfusuna kayıtlı 50 öğrenciye burs verildi.



AKHEV Yönetim Kurulu Başkanı Erol Akgül ve yönetim kurulu üyeleri, Akıncılar Kaymakamı Akın Karagöz'ü makamında ziyaret etti. Vakıf yöneticilerine ziyaretinden dolayı teşekkür eden Karagöz, "Halka hizmet hakka hizmettir. Bu nedenle vakıfların çalışması da halka hizmettir." dedi.



Yurdun değişik bölgelerinde eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencileri tespit ettiklerini söyleyen Karagöz, "Bu öğrencilerimizden Sivas Hizmet Vakfına ve Akıncılar Hizmet ve Eğitim Vakfına başvuru yapmaları istedik. Bugünde AKHEV Başkanı Erol Akgül ve yönetim kurulu üyeleri, 50 öğrencimize burs verdiklerini ifade etti. Bu bizleri mutlu etti. Öğrencilerimizi de mutlu ettiği kanaatindeyim. Bu sebeple AKHEV'e teşekkür ediyoruz." dedi.



Burs alan öğrencilerin işe başladıktan sonra ihtiyaç sahibi başka bir öğrenciye destek vermesi durumunda bu çark modelinin daha güzel işleyeceğini kaydeden Karagöz, vakıf tarafından öğrencilerin kaynaştırılması amacıyla farklı programlar tertip edilmesini talep etti.



Akgül ise 5 Ekim 2013 yılında hizmete başlayan vakfın, Akıncılar ilçesine hizmet için kurulduğunu belirtti.



AKHEV'in sadece devlet kurumlarıyla istişare ederek hareket ettiğini aktaran Akgül, şunları kaydetti:



"Tüm faaliyetlerimizi devlet kurumlarıyla hareket ederek yapıyoruz. Bu vakıf şahısların değil, Akıncılar sevdası olanların vakfıdır. Burs verilen öğrencilerimizde aranan tek şart Akıncılar ilçesi nüfusuna kayıtlı olmasıdır. Öğrencilerimiz gönül rahatlığıyla eğitimlerine devam etsinler. Vakfımız var olduğu müddetçe, bizler de onların yanında olacağız. 'Maddi durumum yoktur, okuyamıyorum' diye bir endişeye kapılmasınlar. Bizler onların yanındayız."



Ziyarette, Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Şen'de hazır bulundu.