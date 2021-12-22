Akıncılar Eskibağ Köyü İmar Planı İlanı

Akıncılar Eskibağ Köyü İmar Planı İlanıİl Genel Meclisinin 10. 12. 2021 tarih ve 217 sayılı kararı ile kabul edilen, İlimiz Akıncılar İlçesi Eskibağ Köyü sınırları içerisinde bulunan 121 ada 138 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde hazırlanan Konut Alanı amaçlı imar planının; İmar Kanununun 8. maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33. maddesine istinaden 22. 12. 2021 - 20. 01. 2022 tarihleri arasında İdaremiz internet adresinde ilan edilmiştir.

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