Akıncılar'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Baver Kardaş yönetimindeki 34 JG 5855 plakalı hafif ticari araç, D-100 kara yolunun Yeşilyazı Mahallesi kavşağında, Öznur Tütüncü idaresindeki 28 EH 058 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan Çetin Kardaş (31), Abdurrahman Sam (28) ve Musa Tütüncü (54) yaralandı.
Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.