Akıncılar'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sururi Üstün yönetimindeki 34 KPJ 14 plakalı otomobil, D-100 karayolu Yağlıçayır köyü yakınlarında devrildi.

Kazada araç içerisinde sıkışarak ağır yaralanan sürücü Üstün, Suşehri Belediyesi itfaiyesi ve Suşehri Arama ve Kurtarma ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Üstün'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.