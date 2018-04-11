Akıncılar'da Öğrenciler Fidan Dikti

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde öğrenciler fidan dikme töreni düzenledi.

Akıncılar İmam Hatip Ortaokulu ve Akıncılar ilkokulunda ağaçlandırma çalışmaları kapsamında fidanı dikimi yapıldı.



Fidan dikim programına katılan Akıncılar Kaymakamı Akın Karagöz, dikilen her fidanın öğrenciler için yıllar sonrasına bir anı olacağını söyledi.

Yeşilin korunması gerektiğine dikkat çeken Karagöz, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ülkemiz genelinde yürütülen 'Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye' ağaçlandırma çalışmaları kapsamında ilçemizdeki her iki okulda öğrenim gören yavrularımızla, öğretmenlerimizle ve İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü yetkililerimizle beraber daha yeşil Türkiye ve Akıncılar için temin ettiğimiz fidanları okul bahçesinde toprak ana ile buluşturduk.

Aklımızın erdiği andan ölüme kadarki yaşam sürecimizde ağaç dikerek ve ormanları koruyarak gelecek nesillerimize daha temiz ve daha yeşil vatan toprakları bırakmak hepimizin en temel sorumluluklarından biridir."