Akıncılar'da mevsimlik tarım işçilerine konteyner tahsis edildi
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Akıncılar'da mevsimlik tarım işçilerine konteyner tahsis edildi

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, tarım arazilerinde çalışmak üzere ilçeye gelen mevsimlik işçilere konteyner tahsis edildi.

Akıncılar'da mevsimlik tarım işçilerine konteyner tahsis edildi
12.06.2020 17:41 | Son Güncelleme: 12.06.2020 17:45

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, tarım arazilerinde çalışmak üzere ilçeye gelen mevsimlik işçilere konteyner tahsis edildi.

Kaymakam Tayfun Deli, tarımsal alanlarda çalışmak üzere ilçeye gelen tarım işçilerinin yaşam şartlarına destek verdiklerini söyledi.

İşçilerin daha sağlıklı bir ortamda kalmaları için çaba harcadıklarını aktaran Sarı, "İlçemize her yıl düzenli olarak gelen mevsimlik tarım işçilerinin sağlıklı ortamda yaşayabilmeleri için kaymakamlığımız tarafından temiz ve sağlıklı içme suyu sağlandı. Ayrıca İl Afat ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından ilçemize kalıcı olarak konteyner temini yapıldı." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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