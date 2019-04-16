Akıncılar'da Hayırsever İş İnsanı Köye Cami Yaptırıyor

Sivas'ın Akıncılar ilçesine bağlı İkizyurt köyünde hayırsever iş insanı tarafından yaptırılan caminin temeli törenle atıldı.

İkizyurt köyünde yapımına başlanan caminin temel atma törenine, İlçe Müftüsü Osman Aluç, MHP Akıncılar Belediye Meclis Üyesi Nuray Ozan ve vatandaşlar katıldı.

Hayırsever iş insanı Ümit Sözcü, "İkizyurt köyümüzü ziyaret ettik. Köy kadınlarımız benden yeni cami yapılmasını talep ettiler. Ben de böyle bir talebi yerine getireceğime söz verdim ve şimdi ise temelini atıyoruz. İnşallah ramazan ayının son haftasına kadar tamamlayarak ibadete açacağız." dedi.

Caminin yaklaşık 100 kişilik olacağını belirten Sözcü, "Rabbime şükürler olsun ki böyle bir hizmeti bizlere yapmayı nasip etti. Köylülerimize şimdiden hayırlı olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA