Akıncılar'da gönüllüler 19 bin maske üretti Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, gönüllü vatandaşlar tarafından yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 19 bin maske üretildi.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, gönüllü vatandaşlar tarafından yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 19 bin maske üretildi.

Vefa Sosyal Destek Gruplarında maske üretiminde gönüllü olarak görev alan ve bugüne kadar 19 bin maske üreterek pandemi sürecine destek veren vatandaşlara, Sivas Valisi Sayın Salih Ayhan tarafından gönderilen hediyeler verildi.

Akıncılar Kaymakamı Tayfun Deli, gönüllü olarak maske üretiminde görev alan vatandaşlara teşekkür etti.

Ülkenin zor bir süreçten geçtiğini belirten Deli, şunları kaydetti:

"İnşallah tedbirler sayesinde bu süreci atlatacağız. Tabi ki bunun başında öncelikle tedbir gelmektedir, tedbirlerin önemli konuları içerisinde ise maske kullanımı bulunmaktadır. Bizler de bu süreç içerisinde Akıncılar Halk Eğitim Merkezinde dikilen 19 bin maskenin hazırlanmasında gönüllü olarak görev alan kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Sayın Valimiz tarafından gönderilen hediyeleri kendilerine takdim ediyoruz."

Kaynak: AA